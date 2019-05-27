СЕГОДНЯ 03:21 2019-05-27T03:21:40+03:00

В Хабаровске прошел первый Кубок мэра Хабаровска по плаванию ФОТО: СШ "Дельфин"

За главный приз боролись больше 200 спортсменов с Дальнего Востока, Новосибирска и Москвы

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В краевой столице прошли соревнования по плаванию на Кубок Мэра Хабаровска. За главный приз боролись больше 200 спортсменов, приехавших из Новосибирска, Москвы, Южно-Сахалинска, Благовещенска, Комсомольск-на-Амуре, Советской Гавани, Амурска, Уссурийска, Владивостока, Находки и Биробиджана. В лидеры вышли Хабаровчане, показавшие лучшие результаты в своей возрастной группе.

- Соревнования провели по новым правилам. Так, для впервые на Дальнем Востоке организовали турнир с применением западной схемы - утром предварительные заплывы, вечером – финальные. Исключены длинные дистанции – максимальная 400 метров вольный стиль. Это придало динамику турниру, - рассказали в СШ «Дельфин».

Среди победителей хабаровчане Павел Савельев, завоевавший четыре золотых медали, а также Игорь Головин, Ярослав Яшин, Вероника Ним, Андрей Тамбовский, Полина Кузнецова и Юлия Николаева, ставшие мульти-медалистами турнира. Ребята выиграли по три высших награды. Кроме того Виктория Шардакова впервые выполнила норматив мастера спорта, а Полина Кузнецова проплыла близко к юношескому рекорду России. Павел Савельев на всех дистанциях выступил на уровне призеров первенства страны. Яшин Ярослав, Андрей Тамбовский, Игорь Головин продемонстрировали очень сильные результаты.

Пловцам-победителям вручили медали, а также эксклюзивные награды получили Игорь Головин, Виктория Шардакова, Павел Савельев и Полина Кузнецова.

ИСТОЧНИК KP.RU