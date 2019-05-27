2019-05-27T07:19:41+03:00
Происшествия

Годовалый ребенок получил травмы при столкновении машин в Хабаровске

Малыш находился в авто, которое врезалось в двигающуюся впереди иномарку
Ольга КИВА
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Годовалый ребенок получил травмы при столкновении машин в ХабаровскеГодовалый ребенок получил травмы при столкновении машин в ХабаровскеФото: УМВД России по городу Хабаровску
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В минувшую пятницу, 24 мая, в Хабаровске произошла дорожная авария, в которой пострадал маленький ребенок. Малышу едва ли год, а он уже стал жертвой ошибки взрослого. По предварительной информации, водитель машины Toyota Corolla Axio, в которой находился ребенок, неправильно рассчитал дистанцию и врезался в двигающийся впереди автомобиль Honda Insight.

Как сообщил информированный источник, происшествие случилось в районе дома №82 по улице Волочаевской. Машина Toyota Corolla Axio двигалась со стороны улицы Шеронова в сторону улицы Гамарника. В момент аварии малыш находился на руках у мамы. Во время столкновения ребенок ударился головой. Врачи диагностировали у него ушиб мягких тканей головы.

Известно, что на момент происшествия оба водителя были трезвы. В отношении автовладельца иномарки Toyota Corolla Axio составили административные протоколы за нарушение правил дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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