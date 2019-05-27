СЕГОДНЯ 06:55 2019-05-27T07:18:44+03:00

Ремонт Комсомольской ТЭЦ-2 обойдется почти в шесть миллионов рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Комсомольскую ТЭЦ-2 собираются отремонтировать этим летом в период с 27 мая по 26 июня. В этот период обеспечивать горожан тепловой энергией будет комсомольская ТЭЦ-3. В целом на ремонт станции собираются потратить около шести миллионов рублей.

- В списке планируемых работ замена участков паропровода поперечных связей и 60 метров трубопровода водоочистных сооружений. Также рабочие восстановят теплофикационные участки для работы основного оборудования в режиме летней циркуляции. Это необходимо, чтобы улучшить технико-экономические показатели. Энергетики также капитально отремонтируют трансформатор 7Т, - рассказали в пресс-службе филиала «Хабаровская генерация».

Напомним, летом прошлого года также выводили из эксплуатации оборудование комсомольской ТЭЦ-2. Тогда рабочие занимались заменой трубопровода водоочистных сооружений.

ИСТОЧНИК KP.RU