2019-05-27T09:58:36+03:00
Общество

Хабаровчанин понял, что ошибся, когда почувствовал запах газа

В худшем случае в его квартире мог случиться взрыв, но все обошлось
Ольга КИВА
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Хабаровчанин понял, что ошибся, когда почувствовал запах газаХабаровчанин понял, что ошибся, когда почувствовал запах газаФото: Татьяна ЧЕРНИКОВА
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Жителю краевой столицы отключили газоснабжение, пока он делал ремонт на кухне. Когда все работы были сделаны, мужчина решил сам восстановить подачу газа, но допустил ошибку. В худшем случае в его квартире мог случиться взрыв, но, к счастью, все обошлось.

- Мужчина решил, что сможет сам подключить свое жилье к сетям природного газа. Он проверил это предположение на практике, однако когда попробовал воспользоваться газом по назначению, то почувствовал специфический запах. Владелец квартиры сам вызвал аварийную бригаду, а газовики в свою очередь обратились с заявлением в полицию, - рассказали в пресс-службе АО «Газпром газораспределение Дальний Восток».

Хабаровчанин нарушил правила безопасного использования газа. Согласно требованиям мужчина должен был обратиться в газовую компанию, так как подключением должны заниматься специалисты. Горожанина привлекли к административной ответственности, в качестве наказания ему могут назначить штраф в сумме от 10 до 15 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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