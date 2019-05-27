Хабаровчанин понял, что ошибся, когда почувствовал запах газа
Жителю краевой столицы отключили газоснабжение, пока он делал ремонт на кухне. Когда все работы были сделаны, мужчина решил сам восстановить подачу газа, но допустил ошибку. В худшем случае в его квартире мог случиться взрыв, но, к счастью, все обошлось.
- Мужчина решил, что сможет сам подключить свое жилье к сетям природного газа. Он проверил это предположение на практике, однако когда попробовал воспользоваться газом по назначению, то почувствовал специфический запах. Владелец квартиры сам вызвал аварийную бригаду, а газовики в свою очередь обратились с заявлением в полицию, - рассказали в пресс-службе АО «Газпром газораспределение Дальний Восток».
Хабаровчанин нарушил правила безопасного использования газа. Согласно требованиям мужчина должен был обратиться в газовую компанию, так как подключением должны заниматься специалисты. Горожанина привлекли к административной ответственности, в качестве наказания ему могут назначить штраф в сумме от 10 до 15 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU