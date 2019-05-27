За региональными дорогами в Хабаровском крае будет присматривать новая организация

СЕГОДНЯ 07:58 2019-05-27T09:57:27+03:00

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Региональные трассы переходят в ведение организации «Региоснаб». Эта компания заменит почти обанкротившееся «Крайдорпредприятие» и будет отвечать за ремонт и содержание автодорог. К слову, в новом предприятии уже принялись за работу.

- Так, дорожники уже восстанавливают проблемные участки на дороге «Советская Гавань – Ванино», где обнаружили 18 «пучин», 14 из них уже ликвидированы. Рабочие убрали слабый грунт, отсыпали щебень, в ближайшие дни начнется укладка асфальта. Также ямочный ремонт идет на трассе «Комсомольск – Березовый», - рассказали в пресс-службе правительства края.

В планах нового предприятия устранить проблемы на участках «Березовый – Чегдомын», «Селихино – Николаевск-на-Амуре» и «Аян – Нелькан». Руководство компании заверило, что автодорожные службы стараются максимально оперативно реагировать на жалобы жителей края. К слову, в регионе собираются привести в порядок около 50 километров дорог.

ИСТОЧНИК KP.RU