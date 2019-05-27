2019-05-27T09:57:27+03:00
Общество

За региональными дорогами в Хабаровском крае будет присматривать новая организация

Вместо «Крайдорпредприятия» за ремонт и содержание трасс будет отвечать «Региоснаб»
Ольга КИВА
Поделиться:
За региональными дорогами в Хабаровском крае будет присматривать новая организацияЗа региональными дорогами в Хабаровском крае будет присматривать новая организацияФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Изменить размер текста:

Региональные трассы переходят в ведение организации «Региоснаб». Эта компания заменит почти обанкротившееся «Крайдорпредприятие» и будет отвечать за ремонт и содержание автодорог. К слову, в новом предприятии уже принялись за работу.

- Так, дорожники уже восстанавливают проблемные участки на дороге «Советская Гавань – Ванино», где обнаружили 18 «пучин», 14 из них уже ликвидированы. Рабочие убрали слабый грунт, отсыпали щебень, в ближайшие дни начнется укладка асфальта. Также ямочный ремонт идет на трассе «Комсомольск – Березовый», - рассказали в пресс-службе правительства края.

В планах нового предприятия устранить проблемы на участках «Березовый – Чегдомын», «СелихиноНиколаевск-на-Амуре» и «Аян – Нелькан». Руководство компании заверило, что автодорожные службы стараются максимально оперативно реагировать на жалобы жителей края. К слову, в регионе собираются привести в порядок около 50 километров дорог.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Ищущих работу приглашают на ярмарку вакансий в Хабаровске
Погостил и ушел с чужими ключами 18-летний фигурант в Хабаровском крае
Экипаж условно захваченного самолета спасли впервые в Хабаровском крае
Чиновник в Хабаровском крае заплатит за манипуляции с госзакупками
Плюс две краевые ярмарки «выходного дня» заработают в Хабаровске
Фермеры в Хабаровском крае смогут компенсировать до 80 процентов затрат на развитие
Хабаровчанин понял, что ошибся, когда почувствовал запах газа
Ремонт комсомольской ТЭЦ-2 обойдется почти в шесть миллионов рублей
Годовалый ребенок получил травмы при столкновении машин в Хабаровске
Приезжий в Хабаровске обогащался за счет технических нюансов банкоматов
Хабаровчане прошли Крестным ходом в память о святых Кирилле и Мефодии
Поставщики авиатоплива в Хабаровске снова под колпаком антимонопольщиков
Чиновника в Хабаровском крае обвиняют в мошенничестве с земельными участками
В Хабаровском крае восстанавливают сгоревшие леса
В Хабаровске прошел первый Кубок мэра Хабаровска по плаванию
Над лесом на Сахалине нависла ртутная угроза
Погода в Хабаровске на 27 мая 2019 года: днем до +23, вечером дождь
Коменданты Восточного военного округа сдали нормативы по физической и огневой подготовке
"Школа безопасности" для старшеклассников прошла в районе имени Лазо Хабаровского края
Ежегодный арт-кампус "На Утесе" провел Тихоокеанский госуниверситет