2019-05-27T09:53:46+03:00
Экономика

Фермеры в Хабаровском крае смогут компенсировать до 80 процентов затрат на развитие

Прием документов на господдержку уже стартовал
Ольга КИВА
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Фермеры в Хабаровском крае смогут компенсировать до 80 процентов затрат на развитиеФермеры в Хабаровском крае смогут компенсировать до 80 процентов затрат на развитиеФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Хабаровском крае начался прием документов от сельхозкооператоров на предоставление субсидий. За счет господдержки начинающие и опытные фермеры смогут компенсировать до 80 процентов расходов, связанных с развитием бизнеса. Размер выплат может достигать двух с половиной миллионов рублей.

- Так, получателям субсидий помогут восполнить затраты, связанные с покупкой техники и необходимого оборудования, а также расходы на подключение к сетям. В целом на выплаты в регионе планируют потратить почти 12 миллионов рублей. В прошлом году эта сумма была в два раза меньше, - рассказали в краевом министерстве сельского хозяйства.

Фермеры также могут участвовать в конкурсе и получить гранты, необходимые для реализации комплексных проектов. С помощью такой господдержки можно компенсировать до 60 процентов стоимости проекта. Документы будут принимать в краевом минсельхозе с 15 июня по 15 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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