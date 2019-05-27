2019-05-27T09:51:00+03:00
Общество

Чиновник в Хабаровском крае заплатит за манипуляции с госзакупками

Единую закупку искусственно раздробили, чтобы избежать конкурентных процедур
Ольга КИВА
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Чиновник в Хабаровском крае заплатит за манипуляции с госзакупкамиЧиновник в Хабаровском крае заплатит за манипуляции с госзакупкамиФото: Правительство Хабаровского края
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Главу сельского поселения в Хабаровском крае уличили в нарушении законодательства о закупках для муниципальных нужд. По материалам дела, в августе 2018 года администрация села Ачан заключила четыре контракта на поставку светодиодных светильников и комплектующих для уличного освещения. Каждый из документов был на сумму до 100 тысяч рублей, а общая сумма сделки составила 354 тысячи рублей.

- Это обстоятельство обнаружили во время проверки. Сложившуюся ситуацию расценили, как искусственное дробление единой закупки на группу однородных заказов. Это было сделано с целью избежать конкурентных процедур определения организаций, поставляющих осветительное оборудование, - рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры.

Как результат, главу сельского привлекли к административной ответственности. Дело рассматривали в контрольном управлении губернатора и правительства Хабаровского края. В качестве наказания чиновнику назначили штраф на сумму в 30 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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