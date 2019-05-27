2019-05-27T09:54:27+03:00
Политика

Экипаж условно захваченного самолета спасли впервые в Хабаровском крае

В качестве тренировочной площадки использовали один из военных аэродромов
Ольга КИВА
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Экипаж условно захваченного самолета спасли впервые в Хабаровском краеЭкипаж условно захваченного самолета спасли впервые в Хабаровском краеФото: Пресс-служба Восточного военного округа Минобороны России
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В Хабаровском крае впервые прошли учения по освобождению экипажа из захваченного самолета. В тренировке участвовали бойцы спецназа. По легенде, на полевом аэродроме на борт судна должны были доставить груз. Однако во время передачи самолет захватили условные боевики.

- Бойцам пришлось столкнуться с тем, что враги закрылись в гермокабине самолета. Тогда они решили действовать внезапно – подошли к захваченному судну и блокировали его. Дальше военнослужащие под прикрытием бронеавтомобилей «Тигр» преградили путь самолету, чтобы он не смог взлететь, заблокировали рампу самолета, поднялись на борт через боковую дверь. Параллельно действовала еще одна группа, которая занималась эвакуацией экипажа через напольный люк в кабине. Также бойцы установили дымовую завесу и дезориентировали врагов, - рассказали в пресс-службе Восточного военного округа.

Отметим, учения провели на одном из военных аэродромов с участием экипажа транспортного самолета Ан-12. По итогу условных террористов удалось уничтожить.

ИСТОЧНИК KP.RU

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