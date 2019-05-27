Погостил и ушел с чужими ключами 18-летний фигурант в Хабаровском крае

СЕГОДНЯ 10:17 2019-05-27T10:22:54+03:00

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Жительница Амурска вышла утром из дома и увидела, что ее иномарки нет на месте. 42-летняя женщина сразу же обратилась в полицию. Немного времени спустя и машину, и подозреваемого в ее краже обнаружили в районе проспекта Строителей.

- Машина была припаркована, а за рулем находился 18-летний горожанин. Парень нигде не работал и, несмотря на юный возраст, уже был судим за имущественные преступления. Накануне он заходил в гости в заявительнице. Пока женщина не видела, он потихоньку вытащил ключи от машины, забрался в авто и поехал, как он сам сказал, кататься по ночному городу, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

В отношении молодого амурчанина завели уголовное дело за неправомерное завладение машиной без цели хищения. Максимально возможное наказание за это преступление – это лишение свободы на срок до пяти лет. На время расследования фигурант будет находиться на свободе под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU