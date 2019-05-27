2019-05-27T10:22:54+03:00
Происшествия

Погостил и ушел с чужими ключами 18-летний фигурант в Хабаровском крае

Парень рассказал, что хотел покататься по ночному городу, поэтому и решился на преступление
Ольга КИВА
Поделиться:
Погостил и ушел с чужими ключами 18-летний фигурант в Хабаровском краеПогостил и ушел с чужими ключами 18-летний фигурант в Хабаровском краеФото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

Жительница Амурска вышла утром из дома и увидела, что ее иномарки нет на месте. 42-летняя женщина сразу же обратилась в полицию. Немного времени спустя и машину, и подозреваемого в ее краже обнаружили в районе проспекта Строителей.

- Машина была припаркована, а за рулем находился 18-летний горожанин. Парень нигде не работал и, несмотря на юный возраст, уже был судим за имущественные преступления. Накануне он заходил в гости в заявительнице. Пока женщина не видела, он потихоньку вытащил ключи от машины, забрался в авто и поехал, как он сам сказал, кататься по ночному городу, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

В отношении молодого амурчанина завели уголовное дело за неправомерное завладение машиной без цели хищения. Максимально возможное наказание за это преступление – это лишение свободы на срок до пяти лет. На время расследования фигурант будет находиться на свободе под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Ищущих работу приглашают на ярмарку вакансий в Хабаровске
Экипаж условно захваченного самолета спасли впервые в Хабаровском крае
Чиновник в Хабаровском крае заплатит за манипуляции с госзакупками
Плюс две краевые ярмарки «выходного дня» заработают в Хабаровске
Фермеры в Хабаровском крае смогут компенсировать до 80 процентов затрат на развитие
За региональными дорогами в Хабаровском крае будет присматривать новая организация
Хабаровчанин понял, что ошибся, когда почувствовал запах газа
Ремонт комсомольской ТЭЦ-2 обойдется почти в шесть миллионов рублей
Годовалый ребенок получил травмы при столкновении машин в Хабаровске
Приезжий в Хабаровске обогащался за счет технических нюансов банкоматов
Хабаровчане прошли Крестным ходом в память о святых Кирилле и Мефодии
Поставщики авиатоплива в Хабаровске снова под колпаком антимонопольщиков
Чиновника в Хабаровском крае обвиняют в мошенничестве с земельными участками
В Хабаровском крае восстанавливают сгоревшие леса
В Хабаровске прошел первый Кубок мэра Хабаровска по плаванию
Над лесом на Сахалине нависла ртутная угроза
Погода в Хабаровске на 27 мая 2019 года: днем до +23, вечером дождь
Коменданты Восточного военного округа сдали нормативы по физической и огневой подготовке
"Школа безопасности" для старшеклассников прошла в районе имени Лазо Хабаровского края
Ежегодный арт-кампус "На Утесе" провел Тихоокеанский госуниверситет