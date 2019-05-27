2019-05-27T11:02:45+03:00
Общество

Ищущих работу приглашают на ярмарку вакансий в Хабаровске

Посмотреть вакантные места можно будет 21 июня
Ольга КИВА
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Ищущих работу приглашают на ярмарку вакансий в ХабаровскеИщущих работу приглашают на ярмарку вакансий в ХабаровскеФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Хабаровске пройдет ярмарка вакансий для тех горожан, которые сейчас находятся в поиске вакантных мест. Присмотреть себе работу, а заодно и узнать больше о потенциальных работодателях представится возможность 21 июня с 10 до 12 часов.

Во время ярмарки вакансий работодатели смогут рассказать подробнее о своих организациях, специфике работы и требуемых специалистах и требованиях к тем, кто желает трудоустроиться. Соискателям постараются предоставить максимально подробную информацию об условиях труда и заработной плате.

Как сообщили в комитете по труду и занятости населения края, ярмарка вакансий пройдет на первом этаже здания Хабаровского технологического колледжа, расположенного по адресу улица Московская, 6. Более подробную информацию об участии в ярмарке соискатели и работодатели могут получить по телефонам 76-08-78 и 75-21-66.

ИСТОЧНИК KP.RU

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