Плюс две краевые ярмарки «выходного дня» заработают в Хабаровске

СЕГОДНЯ 08:51 2019-05-27T09:49:25+03:00

На одной организуют 30 торговых мест, на второй – 50

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В Хабаровске этим летом заработают еще две ярмарки «выходного дня». Одна из них появится около торгового центра «Ореховая сопка» на улице Кола Бельды, 7, а вторая - возле краевого дворца культуры «Русь». К слову, в первом случае организуют 30 торговых мест, во втором - 50.

- Ярмарку «выходного дня» возле ДК «Русь» решили возобновить по многочисленным просьбам жителей Индустриального района. Здесь торговля начнется уже в июле. На «Ореховой сопке» продукцию начнут реализовывать в июне, - рассказали в пресс-службе правительства края.

Отметим, что за качеством продукции, представленной на ярмарках, будут следить специалисты. В их задачу будет входить проверка документов о наличии фермерского хозяйства, сертификатов соответствия, деклараций и ветеринарных справок на продукцию. Во время ярмарки специалисты будут исследовать пробы продуктов в специальных лабораториях.

ИСТОЧНИК KP.RU