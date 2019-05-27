Плюс две краевые ярмарки «выходного дня» заработают в Хабаровске
В Хабаровске этим летом заработают еще две ярмарки «выходного дня». Одна из них появится около торгового центра «Ореховая сопка» на улице Кола Бельды, 7, а вторая - возле краевого дворца культуры «Русь». К слову, в первом случае организуют 30 торговых мест, во втором - 50.
- Ярмарку «выходного дня» возле ДК «Русь» решили возобновить по многочисленным просьбам жителей Индустриального района. Здесь торговля начнется уже в июле. На «Ореховой сопке» продукцию начнут реализовывать в июне, - рассказали в пресс-службе правительства края.
Отметим, что за качеством продукции, представленной на ярмарках, будут следить специалисты. В их задачу будет входить проверка документов о наличии фермерского хозяйства, сертификатов соответствия, деклараций и ветеринарных справок на продукцию. Во время ярмарки специалисты будут исследовать пробы продуктов в специальных лабораториях.
ИСТОЧНИК KP.RU