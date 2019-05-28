2019-05-28T03:22:58+03:00
Общество

Недетские проблемы создал сам себе подросток из Биробиджана

14-летний парень попался на краже вещей у несовершеннолетней
Ольга КИВА
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Недетские проблемы создал сам себе подросток из Биробиджана ФОТО: Управление Росгвардии по ЕАОНедетские проблемы создал сам себе подросток из Биробиджана ФОТО: Управление Росгвардии по ЕАО
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Несовершеннолетняя жительница Биробиджана в одно мгновение осталась и без телефона, и без банковской карты. Все случилось вечером в минувшие сутки, 26 мая, на улице Осенней. К девушке подбежал некто, быстро выхватил вещи и скрылся в неизвестном направлении. Потерпевшую сначала обнаружили сотрудники вневедомственной охраны. Ранее о происшествии им сообщил дежурный центра оперативного управления, который и принял тревожный звонок.

- Подоспевшие на место преступления охранники поговорили в потерпевшей. Она подтвердила факт кражи. Вскоре предполагаемого похитителя удалось задержать. Им оказался 14-летний подросток, - рассказали управлении Росгвардии по ЕАО.

Далее на месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Правоохранители проводят проверку по факту случившегося, выясняют обстоятельства и причины преступления. По итогу будет принято решение о том, как и кого наказывать в данном случае.

ИСТОЧНИК KP.RU

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