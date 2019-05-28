2019-05-28T02:38:03+03:00
Общество

Погода в Хабаровске на 28 мая 2019 года: днем до +17, временами сильный дождь

Осадки ожидаются на всей территории края и в столице ЕАО
Никанор ШУЛЬЦ
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Погода в Хабаровске на 28 мая 2019 года: днем до +17, временами сильный дождьПогода в Хабаровске на 28 мая 2019 года: днем до +17, временами сильный дождьФото: Евгения ГУСЕВА
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Активный атмосферный фронт и циклон, который родился над северной частью Жёлтого моря, теперь портит на юге Дальнего Востока. Дождливо в Амурской области, Еврейской автономии, в Приморье и Хабаровском крае. Температурный фон падает. Ветер усиливается.

В Биробиджане сильный дождь. Ветер юго-восточный 15-20 метров в секунду. Ночью +12+14. Днем +14+16.

В Хабаровске дождь, временами сильный дождь. Ветер восточный 13-18 метров в секунду. Ночью +12+14. Днем +15+17.

В Бикине сильный дождь. Ветер юго-восточный 15-20 метров в секунду. Ночью +12+14. Днем +15+17.

В Советской Гавани и Ванино дождь. Ветер юго-восточный 17-22 метров в секунду. Ночью +5+7. Днем +10+12.

В Комсомольске-на-Амуре сильный дождь. Ветер северо-восточный 15-20 метров в секунду. Ночью +10+12. Днем +16+18.

В Чегдомыне дождь. Ветер северо-восточный 10-15 метров в секунду. Ночью +6+8. Днем +11+13.

В Николаевске-на-Амуре дождь. Ветер восточный 13-18 метров в секунду. Ночью +4+6. Днем +8+10.

В Охотске возможен небольшой дождь. Ветер юго-восточный 7-12 метров в секунду. Ночью +2+4. Днем +5+7.

ИСТОЧНИК KP.RU

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