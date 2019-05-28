2019-05-28T04:30:04+03:00
Общество

Дороги на хабаровских погостах отремонтируют до конца июля

Порядок уже навели на Матвеевском кладбище
Ольга КИВА
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Дороги на хабаровских погостах отремонтируют до конца июляДороги на хабаровских погостах отремонтируют до конца июляФото: Администрация Хабаровска
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На погостах в Хабаровске приводят в порядок дороги. Рабочие уже закончили обновление дорожного покрытия на Матвеевском кладбище, теперь бригады трудятся на дорогах Центрального погоста. Здесь планируют обновить два километра асфальтового покрытия. К слову, общая площадь главного городского погоста почти 180 гектаров.

- Дорожники производят ямочный ремонт асфальтобетонного полотна, подсыпают гравием внутрикладбищенские проезды, чистят и углубляют кюветы. На восстановление кладбищенских дорог выделили из городской казны три миллиона рублей, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Отметим, что на сегодняшний день от горожан не поступали жалобы на неровные дороги на погостах. Дорожники стараются поддерживать дороги, кюветы и систему водоотведения в хорошем состоянии. Работы по восстановлению планируют закончить к концу июля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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