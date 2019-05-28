2019-05-28T04:10:55+03:00
Общество

В Биробиджане закроют железнодорожный переезд «Западный»

Ограничение на проезд автомобилей будет действовать с 31 мая по 2 июня
Ольга КИВА
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В Биробиджане закроют железнодорожный переезд «Западный»В Биробиджане закроют железнодорожный переезд «Западный»Фото: Иван МАКЕЕВ
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В Биробиджане 31 мая в 21 часа закроют железнодорожный переезд «Западный». Ограничение ввели из-за путевых работы на станции Биробиджан-1 и на перегоне Кирга – Биробиджан-1, которые собираются провести на этом участке. Запрет будет действовать до восьми часов утра 2 июня.

Как отметили в пресс-службе Дальневосточной железной дороги, время действия ограничения указано местное. Пока движение на участке будет запрещено, автолюбители смогу объехать его через железнодорожный переезд «Восточный». Он расположен на станции Биробиджан-1, на 8352 километре.

Жителям города приносят извинения за причиненные неудобства и просят с пониманием отнестись к ситуации. Своевременные путевые работы нужны, чтобы обеспечить безопасность движения на этом участке. Автолюбителям настоятельно рекомендуют учитывать вышеуказанную информацию при планировании поездок в указанное время.

ИСТОЧНИК KP.RU

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