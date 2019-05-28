СЕГОДНЯ 04:55 2019-05-28T04:55:42+03:00

В Хабаровском крае спасли 38 человек из дома с горящим подвалом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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Помощь огнеборцев накануне, 27 мая понадобилась жителям многоэтажки в Амурске. В кирпичном доме появился запах дыма, который, как выяснилось, шел из подвала. Прибывшие пожарные быстро провели разведку и обнаружили, что на этаже ниже уровня земли горит мусор и строительные материалы.

- Из дома срочно эвакуировали 38 человек. Из них 16 жильцов пришлось выводить из задымленной зоны по пожарной автолестнице. Чтобы локализовать пламя пожарным понадобилось почти полчаса, через полтора часа огонь ликвидировали, - рассказали пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

На данный момент сотрудники Госпожнадзора устанавливают причины возгорания, проводят проверку обстоятельств случившегося, ищут виновного. Предварительно известно, что информация о погибших и пострадавших в происшествии не поступала.

Жителям края напоминают, что в экстренных случаях нужно звонить на телефоны «101» и «112».

ИСТОЧНИК KP.RU