2019-05-28T07:31:07+03:00
Спорт

Легендарный олимпийский чемпион провел мастер-класс для хабаровских гимнастов

Под руководством Алексея Немова позанимались юные спортсмены с разным уровнем подготовки
Ольга КИВА
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Легендарный олимпийский чемпион провел мастер-класс для хабаровских гимнастовЛегендарный олимпийский чемпион провел мастер-класс для хабаровских гимнастовФото: Правительство Хабаровского края
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Четырехкратный олимпийский чемпион Алексей Немов приехал в краевую столицу, чтобы провести мастер-класс. Именитый спортсмен позанимался с юными гимнастами Хабаровска. При этом среди тех, кто трудился под руководством чемпиона, были гимнасты с разным уровнем спортивной подготовки.

Как сообщили в пресс-службе правительства края, Алексей Немов приехал в краевую столицу по приглашению губернатора Сергея Фургала. Одна из целей такой поездки - это привлечение детей и их родителей в спорт. Вместе с именитым спортсменом в Хабаровск приехали также Олимпийские чемпионы Николай Крюков и Елена Шевченко, а также чемпион Европы Эмин Гарибов.

Отметим, что Алексей Немов проводит открытые мастер-классы по спортивной гимнастике в разных городах России каждый год. На его счету уже порядка 30 мастер-классов, которые состоялись в Москве, Казани, Санкт-Петербурге, Самаре, Тольятти, Сызрани, Звенигороде, Пскове и Саранске.

ИСТОЧНИК KP.RU

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