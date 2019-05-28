Об угрозе в заповедных лесах предупреждают в Хабаровском крае

СЕГОДНЯ 06:08 2019-05-28T06:08:44+03:00

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Тигр в Хабаровском крае снова осмелился подойти близко к территории человека. Полосатая кошка, не стесняясь, прогуливалась по дороге, ведущей в село Казакевичево. Хищника заметил один из проезжающих в этот момент водителей, о таком событии очевидец сообщил специалистам «Заповедного Приамурья».

- Ранее сообщалось, что в заповеднике «Большехехцирский» поселились амурские тигры. При этом животные перекочевали из южной части заповедных лесов в северную, ближе к населенным пунктам. Животные чувствуют себя на особо охраняемой территории в безопасности, а вот людям, нарушающим запретный режим, наоборот, безопасность никто не гарантирует, - рассказали в ФГБУ «Заповедное Приамурье».

Жителей Хабаровского края призывают соблюдать правила поведения при посещении заповедника. Так, перед визитом необходимо получить разрешение в администрации «Заповедного Приамурья». Кроме того, любителям флоры и фауны напоминают, что ходить по протоптанным дикими животными тропам опасно. Фотоловушки уже фиксировали опасные ситуации, возникающие на тропе.

ИСТОЧНИК KP.RU