2019-05-28T07:27:26+03:00
Происшествия

Продавец козлят в Биробиджане остался в убытке из-за мошенников

Мужчина выполнял инструкции псевдопокупателя и невольно открыл доступ к своим финансам
Ольга КИВА
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Продавец козлят в Биробиджане остался в убытке из-за мошенниковПродавец козлят в Биробиджане остался в убытке из-за мошенниковФото: Олег ЗОЛОТО
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Житель Биробиджана решил продать козлят за четыре тысячи рублей. Для этого мужчина разместил объявление в интернете и стал ждать звонков от покупателей. Результат не заставил себя долго ждать – женщина связалась с ним и сказала, что хочет приобрести животных.

- Женщина стала инструктировать горожанина насчет операций, которые нужно выполнить на банкомате, чтобы перевести деньги. На телефон биробиджанцу пришло сообщение о подключении мобильного банка. Заявитель, недолго думая, также продиктовал покупателю код, который пришел в сообщении, после чего с его карты были списаны 54 тысячи рублей, - рассказали в пресс-службе УМВД России по ЕАО.

Как только биробиджанец понял, что попался в руки мошенников, сразу же отправился в полицию. На данный момент уже возбудили и расследуют уголовное дело по статье «Мошенничество».

Жителей области призывают сохранять бдительность и не доверять конфиденциальную информацию посторонним людям. Запомните, для осуществления перевода денег достаточно только 16-значного номера карты!

ИСТОЧНИК KP.RU

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