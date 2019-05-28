По рекам в Хабаровском крае начнут курсировать «Нептуны»

СЕГОДНЯ 08:39 2019-05-28T08:39:31+03:00

Два судна на воздушных подушках будут перевозить пассажиров по лиману в Николаевском районе

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По лиману в Николаевском районе начнут курсировать два судна на воздушных подушках. Плавсредства проекта «Нептун 23ПасМл» помогут обеспечить круглогодичные пассажирские перевозки в село Пуир, поселок Нижнее Пронге и рабочий поселок Лазарев.

Как сообщили в пресс-службе правительства края, на сегодняшний день уже составили график движение судов. Также утвержден тариф на пассажирские перевозки. Так, цена билета до села Пуир равна одной тысяче 700 рублям, чтобы добраться до поселка Нижнее Пронге, придется потратить одну тысячу 310 рублей, а до рабочего поселка Лазарев – две тысячи 520 рублей.

Отметим, что на покупку плавсредств из краевой и районной казны выделили 32 миллиона рублей. Управлять судами будут представители перевозчика, прошедшие обучение и получившие документы, подтверждающие квалификацию на управление судами данного класса.

ИСТОЧНИК KP.RU