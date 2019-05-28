2019-05-28T09:06:36+03:00
Общество

Авиакомпанию оштрафовали за задержку рейса на Сахалине

Перевозчик нарушил права пассажиров, не предоставив резервный борт взамен неисправного судна
Ольга КИВА
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Авиакомпанию оштрафовали за задержку рейса на СахалинеАвиакомпанию оштрафовали за задержку рейса на СахалинеФото: Михаил ФРОЛОВ
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На Сахалине в зоне пристального внимания прокурора оказалась авиакомпания. Перевозчик задержал вылет самолета из-за неисправности. Кроме того, поставщик услуг не смог представить взамен испорченного воздушного судна резервный борт.

- Пассажиры должны были улететь из Южно-Сахалинска в Южно-Курильск 2 февраля 2019 года. Однако авиакомпания не выполнила свои обязательства, чем нарушила права обладателей билетов. Как результат, в отношении авиаперевозчика началось административное разбирательство, - рассказали в пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуры.

Представителям авиакомпании пришлось отвечать перед судом за свой проступок. В итоге служители Фемиды решили наказать организацию за осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта с нарушением условий, предусмотренных лицензией. Нарушителей обязали заплатить штраф. Организации внесли представление об устранении выявленных нарушений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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