Авиакомпанию оштрафовали за задержку рейса на Сахалине
На Сахалине в зоне пристального внимания прокурора оказалась авиакомпания. Перевозчик задержал вылет самолета из-за неисправности. Кроме того, поставщик услуг не смог представить взамен испорченного воздушного судна резервный борт.
- Пассажиры должны были улететь из Южно-Сахалинска в Южно-Курильск 2 февраля 2019 года. Однако авиакомпания не выполнила свои обязательства, чем нарушила права обладателей билетов. Как результат, в отношении авиаперевозчика началось административное разбирательство, - рассказали в пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуры.
Представителям авиакомпании пришлось отвечать перед судом за свой проступок. В итоге служители Фемиды решили наказать организацию за осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта с нарушением условий, предусмотренных лицензией. Нарушителей обязали заплатить штраф. Организации внесли представление об устранении выявленных нарушений.
ИСТОЧНИК KP.RU