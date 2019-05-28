Многоликая рецедивистка заработала на хабаровских пенсионерах четверть миллиона рублей

СЕГОДНЯ 13:25 2019-05-28T13:25:55+03:00

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В Хабаровске удалось поймать подозреваемую в кражах и мошенничестве, которая «специализировалась» на пенсионерах. Фигурантка родом из Самары, ей всего 20 лет, но, не смотря на молодой возраст, девушка уже успела отметиться не только в краевой столице, но и в Новороссийске и Ярославле.

- В Хабаровске задержанная промышляла с ноября 2018 года по февраль 2019 года. Своим жертвам она представлялась то работником почты, то социальным работником. Пожилым людям она говорила, что принесла доплату, денежный перевод или награду от администрации, заходила в квартиры и требовала дать ей деньги для размена. Она следила за тем, куда потерпевшие складывали накопления, отвлекала их внимание и похищала деньги, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

У одного пенсионера девушка забрала портмоне с 87 тысячами рублей, у 95-летней женщины – два комплекта сережек стоимостью 22 тысячи рублей, у 77-летней пенсионерки – 125 тысяч рублей. К слову, задержали злоумышленницу сразу после очередного преступления. В отношении нее возбудили и расследуют уголовное дело. Своими действиями она причина ущерб в общей сложности на 245 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU