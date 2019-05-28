2019-05-28T11:23:57+03:00
Общество

«Восточное кольцо России» охватило туры по Хабаровскому краю

Больше всего заинтересовали экологические и этнографические туры
Ольга КИВА
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«Восточное кольцо России» охватило туры по Хабаровскому краю«Восточное кольцо России» охватило туры по Хабаровскому краюФото: Правительство Хабаровского края
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На Тихоокеанской международной выставке Pacific International Tourism Expo (PITE) делегаты из Хабаровского края представили рекреационные возможности региона. Мероприятие посетили больше 20 тысяч человек, при этом гости довольно часто интересовались экологическими и этнографическими турами.

- Так, приезжающим в регион предлагают четырехдневный маршрут, который поможет окунуться в историю региона. В программе посещение Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, а также национальных сел Верхняя Эконь и Сикачи-Алян. Туристов водят по этому маршруту круглый год. На сегодняшний день дорабатывают еще 30 межрегиональных маршрутов проекта «Восточное кольцо России», в 13 из которых входит Хабаровский край, - рассказали в пресс-службе правительства края.

Напомним, на сегодняшний день в регионе действуют свыше 150 маршрутов и экскурсий экологической, этнографической, культурно-познавательной, приключенческой, промышленной направленности. В частности, гостям нравятся туры выходного дня с посещением «Стойбища Сородичей» в селе Сикачи-Алян, этнографические маршруты в места традиционного бытования коренных малочисленных народов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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