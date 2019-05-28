«Восточное кольцо России» охватило туры по Хабаровскому краю
На Тихоокеанской международной выставке Pacific International Tourism Expo (PITE) делегаты из Хабаровского края представили рекреационные возможности региона. Мероприятие посетили больше 20 тысяч человек, при этом гости довольно часто интересовались экологическими и этнографическими турами.
- Так, приезжающим в регион предлагают четырехдневный маршрут, который поможет окунуться в историю региона. В программе посещение Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, а также национальных сел Верхняя Эконь и Сикачи-Алян. Туристов водят по этому маршруту круглый год. На сегодняшний день дорабатывают еще 30 межрегиональных маршрутов проекта «Восточное кольцо России», в 13 из которых входит Хабаровский край, - рассказали в пресс-службе правительства края.
Напомним, на сегодняшний день в регионе действуют свыше 150 маршрутов и экскурсий экологической, этнографической, культурно-познавательной, приключенческой, промышленной направленности. В частности, гостям нравятся туры выходного дня с посещением «Стойбища Сородичей» в селе Сикачи-Алян, этнографические маршруты в места традиционного бытования коренных малочисленных народов.
ИСТОЧНИК KP.RU