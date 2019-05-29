Погода в Хабаровске на 29 мая 2019 года: днем до +14, небольшой дождь
В Биробиджане небольшой дождь. Ветер западный 7-12 метров в секунду. Ночью +7+9. Днем +12+14.
В Хабаровске временами дождь. Ветер юго-восточный 8-13 метров в секунду. Ночью +7+9. Днем +12+14.
В Бикине временами дождь. Ветер юго-восточный 10-15 метров в секунду. Ночью +8+10. Днем +12+14.
В Советской Гавани и Ванино возможен небольшой дождь. Ветер юго-восточный 10-15 метров в секунду. Ночью +5+7. Днем +14+16.
В Комсомольске-на-Амуре небольшой дождь. Ветер юго-восточный 9-14 метров в секунду. Ночью +7+9. Днем +16+18.
В Чегдомыне временами дождь. Ветер северный 8-13 метров в секунду. Ночью +4+6. Днем +11+13.
В Николаевске-на-Амуре дождь. Ветер восточный 13-18 метров в секунду. Ночью +4+6. Днем +8+10.
В Охотске возможен небольшой дождь. Ветер юго-восточный 7-12 метров в секунду. Ночью +2+4. Днем +5+7.
ИСТОЧНИК KP.RU