В Хабаровске открыли обновленный сквер «Барабашевский»

СЕГОДНЯ 03:24 2019-05-29T03:24:04+03:00

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В Хабаровске в торжественной обстановке открыли обновленный сквер «Барабашевский». Он расположен на улице Запарина. Так, после реконструкции в зоне отдыха появились тротуары, вымощенные брусчаткой, и лавочки. Для детей здесь обустроили детскую игровую зону с каруселями и песочницей. На одной из аллей установили скульптурную композицию «Источник любви».

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, на обновление сквера в общей сложности потратили больше миллиона рублей. К слову, в краевой столице собираются открыть еще семь подобных мест отдыха. На сегодняшний день идут работы по обустройству территорий на улице Карла Маркса в районе остановки «Памятник Партизанам», по Матвеевскому шоссе, а также в поселке имени Горького. Также в планах привести в порядок 113 дворовых территорий.

ИСТОЧНИК KP.RU