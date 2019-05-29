2019-05-29T04:00:55+03:00
Экономика

«Александр Деев» спустят на воду в Хабаровском крае в конце июля

Для этого нужен оптимальный уровень Амура
Ольга КИВА
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«Александр Деев» спустят на воду в Хабаровском крае в конце июля«Александр Деев» спустят на воду в Хабаровском крае в конце июляФото: Администрация Комсомольска-на-Амуре
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В Комсомольске-на-Амуре подходит к концу строительство парома «Александр Деев». Это будет первое судно, которое изготовят в регионе для острова Сахалин. Спуск на воду корпуса парома состоится с 24 по 29 июля. При этом корабелы выполнят свою задачу, ориентируясь на уровень Амура.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, блоки парома, построенные на стапеле, полностью состыкованы. В целом процесс строительства идет нормально. В работе корабелы используют апробированные технологии. На стадии подготовки пока еще наружный корпус судна. Его покрасят перед спуском на воду. Также устанавливают донно-бортную арматуру и кингстонные ящики.

Отметим, что договора поставок на все крупное судовое оборудование уже заключены, часть закупленного уже привезли на завод.Ранее сообщалось о переносах графиков сдачи паромов для Сахалина - первого парома на 2020 год и второго - на 2021 год.

ИСТОЧНИК KP.RU

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