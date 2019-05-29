Военную авиацию покажут во всей красе в Хабаровске

СЕГОДНЯ 04:19 2019-05-29T04:19:13+03:00

Изменить размер текста: A A

Вчера, 28 мая, в краевой столице открылся форум «Армия-2019». В рамках этого мероприятия жителям и гостям города представляют армейскую авиацию в работе. Так, военные летчики продемонстрируют тушение условного очага возгорания с применением вертолетов Ми-26 и водосливного устройства ВСУ-15. Также в программе проход над взлетно-посадочной полосой летчиков современных истребителей Су-35С и бомбардировщиков Су-34, эвакуация условно терпящего бедствия вертолета и высадка парашютистов.

Как сообщили в пресс-службе Восточного военного округа, форум проходит на территории аэродрома «Центральный». Посмотреть боевые машины можно будет вплоть до 30 мая. Среди экспонатов бомбардировщики Су-34, истребители Су-35С и Су-30СМ, транспортные Ту-134убл, Ан-12 и Ан-26, а также с винтокрылые машины Ми-8аМТШ, Ми-8МТПР, Ми-26 и ударным Ка-52 и другие боевые машины. В общей сложности будет развернуто более 30 тысяч квадратных метров экспозиций.

Отметим, что форум также пройдет во Владивостоке, Уссурийске, Чите, Белогорске, Улан-Удэ, Корсакове.

ИСТОЧНИК KP.RU