Комсомольчанин притащил домой снаряд и чуть не взорвал дом

СЕГОДНЯ 04:41 2019-05-29T04:47:55+03:00

Из здания эвакуировали 45 человек, из которых 10 – это дети

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Житель Комсомольска-на-Амуре невольно создал угрозу не только своей собственной жизни. Мужчина проводил время на даче и совершенно случайно нашел на участке снаряд. Он не стал сообщать «куда следует» и зачем-то притащил опасную находку домой, тем самым поставил под угрозу жизни десятков людей.

- Позже горожанин осознал все происходящей, быстро сообщил в оперативные службы о случившемся. О страшной находке стало известно 27 мая, когда спасатели отправились на вызов на Проспект Победы. По предварительной информации, в многоквартирнике возникла угроза взрыва, - рассказали в пресс-службе ФГКУ «Дальневосточный региональный поисково-спасательный отряд МЧС России».

В итоге спасательной операции из жилого дома эвакуировали 45 человек, из которых 10 были несовершеннолетними. К счастью, никто из жильцов не пострадал. Спасательная операция прошла успешно.

ИСТОЧНИК KP.RU