Ошибка водителя Камаза чуть не обернулась трагедией в Хабаровске

СЕГОДНЯ 05:24 2019-05-29T06:23:42+03:00

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В минувшие сутки, 28 мая, две машины Камаз оказались в одной большой аварии. Происшествие случилось на автодороге "Чита-Хабаровск" в районе дома 1/1, расположенного на улице Мостовой. Один из водителей повернул налево, а потом направо. Маневры мужчина выполнял, выехав на встречную полосу.

- Как результат, машина врезалась в другой Камаз, а после этого второй большегруз наехал на металлическое ограждение и световую опору. Протоколы оставили в отношении двух мужчин, - рассказали в отделении пропаганды ОГИБДД Хабаровска.

В аварии пострадал один из водителей. Врачи диагностировали у него ушиб, сдавление мягких тканей левого коленного сустава. По предварительной информации, в момент происшествия оба водителя были трезвыми. У одного из них стаж вождения 20 лет, у второго 21 год.

ИСТОЧНИК KP.RU