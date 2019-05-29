2019-05-29T06:23:42+03:00
Происшествия

Ошибка водителя Камаза чуть не обернулась трагедией в Хабаровске

Два большегруза не смогли разъехаться на одной дороге
Ольга КИВА
Поделиться:
Ошибка водителя Камаза чуть не обернулась трагедией в ХабаровскеОшибка водителя Камаза чуть не обернулась трагедией в ХабаровскеФото: УМВД России по городу Хабаровску
Изменить размер текста:

В минувшие сутки, 28 мая, две машины Камаз оказались в одной большой аварии. Происшествие случилось на автодороге "Чита-Хабаровск" в районе дома 1/1, расположенного на улице Мостовой. Один из водителей повернул налево, а потом направо. Маневры мужчина выполнял, выехав на встречную полосу.

- Как результат, машина врезалась в другой Камаз, а после этого второй большегруз наехал на металлическое ограждение и световую опору. Протоколы оставили в отношении двух мужчин, - рассказали в отделении пропаганды ОГИБДД Хабаровска.

В аварии пострадал один из водителей. Врачи диагностировали у него ушиб, сдавление мягких тканей левого коленного сустава. По предварительной информации, в момент происшествия оба водителя были трезвыми. У одного из них стаж вождения 20 лет, у второго 21 год.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
С улиц Биробиджана откачивают воду после затяжного дождя
Хитрый хабаровчанин нашел неправильный ключ к собственному счастью
Губернатор Хабаровского края встретился со школьниками перед ЕГЭ
Пропуск вместе с капканами «предъявил» автолюбитель в заповеднике Хабаровского края
В американском городе-побратиме Хабаровска устроят «Русский концерт»
Осужденные в Хабаровском крае увеличили шансы на досрочное освобождение
В полыхавшей ночью мэрии Комсомольска находились люди
Маленькая дочь погибла из-за непотушенной сигареты матери в Хабаровске
Деревянную посуду и пищевую пленку собираются экспортировать из Хабаровского края
Комсомольчанин притащил домой снаряд и чуть не взорвал дом
Военную авиацию покажут во всей красе в Хабаровске
«Александр Деев» спустят на воду в Хабаровском крае в конце июля
В Хабаровске открыли обновленный сквер «Барабашевский»