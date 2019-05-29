2019-05-29T06:22:49+03:00
Экономика

Деревянную посуду и пищевую пленку собираются экспортировать из Хабаровского края

Уже четыре компании подали заявки на субсидирование процентной ставки по экспортным кредитам
Ольга КИВА
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Деревянную посуду и пищевую пленку собираются экспортировать из Хабаровского краяДеревянную посуду и пищевую пленку собираются экспортировать из Хабаровского краяФото: Правительство Хабаровского края
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Из Хабаровского края в страны Юго-Восточной Азии и СНГ собираются экспортировать деревянную посуду, пищевую пленку, пиломатериалы и другую продукцию. Чтобы планы осуществились, четыре компании уже подали заявки на субсидирование процентной ставки по экспортным кредитам. Напомним, что от желающих получить господдержку принимают документы до 15 июня в министерстве инвестиционного развития и предпринимательства края.

Как сообщили в пресс-службе правительства края, кредиторов будут выбирать сами предприятия. С субсидией можно оформить займы на организацию российских производств в иностранных государствах, создание экспортно ориентированных производств на территории России или на поддержку текущего экспорта.

Перечень компаний, претендующих на господдержку, будут рассматривать в Минпромторге России. Далее сформируют окончательный общенациональный реестр, а в августе этого года планируют заключить первые договоры. На поддержку экспортеров планируют потратить 12,5 миллиарда рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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