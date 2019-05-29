Маленькая дочь погибла из-за непотушенной сигареты матери в Хабаровске

СЕГОДНЯ 06:12 2019-05-29T06:12:02+03:00

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Жительницу Хабаровска собираются судить за причинение смерти по неосторожности. По версии следствия, женщина виновна в смерти своей четырехлетней дочери. Подозреваемая имела неосторожность обронить непотушенный окурок на пол, из-за чего начался пожар. Малышка задохнулась от дыма, а родительницу успели спасти .

Как сообщили в пресс-службе СУ СК России по Хабаровскому краю, происшествие случилось 14 марта 2019 года. К слову, сама фигурантка не стала отрицать свою вину, рассказала, как все случилось, и раскаялась в содеянном.

В отношении женщины возбудили уголовное дело, расследование которого уже закончилось. На сегодняшний день следователи собрали доказательную базу, подготовили обвинительное заключение и передали материалы на рассмотрение в суд. Дальше судьбу горожанки будут решать служители Фемиды.

ИСТОЧНИК KP.RU