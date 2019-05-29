2019-05-29T06:55:30+03:00
Происшествия

В полыхавшей ночью мэрии Комсомольска находились люди

От огня пострадали кабели и внешний блок кондиционера на фасаде здания
Ольга КИВА
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В полыхавшей ночью мэрии Комсомольска находились людиВ полыхавшей ночью мэрии Комсомольска находились людиФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Пожарные минувшим вечером, 28 мая, отправились на помощь в городскую мэрию. В здании администрации случился пожар, с которым огнеборцы успешно справились. По предварительной информации, причиной возгорания стало замыкание силового кабеля в электрощитовой.

- О происшествии стало известно около девяти часов вечера. Прибывшие на место пожарные смогли за несколько минут сбить пламя, однако огненная стихия не собиралась сдавать позиции. Пока аварийная бригада электросетей обесточивала здание, пламя уже охватило фасад здания, распространившись по кабелю, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Справиться с пожаром удалось почти через 50 минут. От огня пострадали порядка семи погонных метров кабелей и внешний блок кондиционера на фасаде здания. В момент пожара в здании находились только вахтёр и охранник ЧОП. Пострадавших нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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