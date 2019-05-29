Осужденные в Хабаровском крае увеличили шансы на досрочное освобождение

СЕГОДНЯ 07:24 2019-05-29T07:24:46+03:00

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В Хабаровском крае осужденные получили сертификаты об успешной реабилитации и избавлении от пагубных привычек. Среди участников курса осужденные из мужской колонии строго режима и женской исправительной колонии. В группы записывались от семи до 10 добровольцев.

- Занятия длились примерно полгода. С осужденными за это время работали специалисты психологической службы уголовно-исполнительной системы края. Задачей экспертов было сформировать и поддерживать стойкую мотивацию к отказу от употребления алкоголя и наркотиков. Также осужденным помогали освоить новые формы поведения без зависимости, - рассказали в пресс-службе УФСИН России по Хабаровскому краю.

Отметим, что осужденные, избавившиеся от наркотической и алкогольной зависимости, заработали дополнительный плюс к характеристике. Комиссия учтет это обстоятельство при рассмотрении ходатайств на условно досрочное освобождение. Сейчас в исправительных колониях набирают новые группы желающих побороть пагубные привычки.

ИСТОЧНИК KP.RU