В американском городе-побратиме Хабаровска устроят «Русский концерт»

СЕГОДНЯ 07:59 2019-05-29T07:59:05+03:00

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В американском городе-побратиме Хабаровска собираются устроить «Славянскую неделю». В Портленде на сегодняшний день живет много представителей славянской культуры, работает славянская радиостанция. Недавно в этот город приезжали хабаровские гимнастки, которые покорили американских зрителей. В планах представителей двух городов устроить обмен футбольных и бейсбольных команд.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, «Славянскую неделю» планируют провести в январе 2020 года. В рамках этого мероприятия также собираются устроить «Русский концерт», на котором выступят русскоязычные американцы.

Напомним, побратимами Хабаровск и Портленд стали в июне 1988 года. С того момента начиная уже удалось реализовать ряд совместных проектов в области экологии, образования, здравоохранения, культуры и спорта. Например, результатом такого сотрудничества стало использование технологии по переработке бытовых отходов при строительстве мусороперегрузочной станции «Северная» и нового полигона по захоронению ТКО.

ИСТОЧНИК KP.RU