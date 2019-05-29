Пропуск вместе с капканами «предъявил» автолюбитель в заповеднике Хабаровского края

СЕГОДНЯ 08:26 2019-05-29T08:26:25+03:00

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В заповеднике Хабаровского края обнаружили весьма оригинального нарушителя. Мужчина колесил на своем авто по особо охраняемой территории и пропуск у него был при себе. Однако интуиция инспектора упорно не хотела успокаиваться на этом. Участник рейда решил осмотреть еще и сам автомобиль, на котором передвигался мужчина.

Как выяснилось позже, под вещами, которые валялись в машине, были спрятаны капканы. Инспектор насчитал 48 штук. Провозить эти приспособления в заповедник категорически запрещено. В свое оправдание нарушитель сказал, что нашел капканы и хотел сдать их в металлолом, - рассказали в пресс-службе ФГБУ «Заповедное Приамурье».

В отношении мужчины составили административный протокол за нарушение правил охраны и использования природных ресурсов. Уже готовят материалы в судебные инстанции для конфискации изъятых вещей.

ИСТОЧНИК KP.RU