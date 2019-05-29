2019-05-29T09:26:57+03:00
Общество

Хитрый хабаровчанин нашел неправильный ключ к собственному счастью

Мужчина проник в квартиру бывшей супруги и вынес из нее драгоценностей на 90 тысяч рублей
Ольга КИВА
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Хитрый хабаровчанин нашел неправильный ключ к собственному счастьюХитрый хабаровчанин нашел неправильный ключ к собственному счастьюФото: Олег ЗОЛОТО
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Жительница Хабаровска обнаружила, что из ее квартиры исчезли драгоценности на круглую сумму. Сама женщина не сразу поняла, куда они могли деться из закрытой квартиры. Однако позже она вспомнила, что запасной комплект ключей остался у ее бывшего супруга.

- Горожанка обратилась в полицию и попросила разобраться в ситуации. Как позже выяснилось, к похищению колец, браслетов, цепочек и сережек причастен тот самый супруг. При осмотре замка оперативники пришли к выводу, что дверь открыли родными ключами, а не взломали, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Потерпевшая оценила ущерб в 90 тысяч рублей. Во время разбирательств полицейские выяснили, что супруги не общались более месяца, а муж к тому же стал требовать деньги у бывшей жены. Мужчину задержали - он сознался в содеянном. Часть похищенного он успел потратить на собственные нужды. В отношении горожанина завели уголовное дело по статье «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU

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