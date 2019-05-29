2019-05-29T09:53:24+03:00
Общество

С улиц Биробиджана откачивают воду после затяжного дождя

Работу будут вести до окончания циклона
Ольга КИВА
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С улиц Биробиджана откачивают воду после затяжного дождяС улиц Биробиджана откачивают воду после затяжного дождяФото: администрация Биробиджана
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Циклон изрядно похозяйничал на территории областного центра. По информации, предоставленной пресс-службой городской администрации вчера, 28 мая, после затяжного дождя на улицах Биробиджана появилось слишком много воды. Чтобы убрать ее, используют спецтехнику. Работы будут вести до окончания циклона.

Откачивать воду начали начала с одного из самых проблемных участков областного центра. Так, машины уже работают на улицах Ленина, Пионерская до кругового и 40 лет Победы, на улицах Горького и Октябрьская. Это участки с наибольшей транспортной нагрузкой.

Отметим, что о ситуации не только на дорогах, но и в дворовых территориях также сообщают сами горожане. Мэр города Александр Головатый призвал управляющие компании проинспектировать самые проблемные дворы и задействовать технику. Ситуация находится на контроле градоначальника.

ИСТОЧНИК KP.RU

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