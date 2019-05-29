Агрессивный рыбак в Хабаровском крае отработает за оскорбление инспектора рыбнадзора
В Хабаровском крае осудили рыбака, который попался на незаконной ловле. Однако наказание 34-летнему нарушителю назначили скорее за его поведение. Так, мужчина с приятелем рыбачил на реке Хадя Советско-Гаванского района. При них были надувные лодки и сети. Когда инспекторы подошли с проверкой, а также с целью изъять плавсредство и сети, рыбак начал вести себя агрессивно и оскорбил представителя власти.
Как пояснили в пресс-службе краевой прокуратуры, происшествие случилось в июне 2018 года. Это был период, когда запрещена добыча рыбы на реке Хадя. Также нельзя было использовать на этом водном объекте плавучее средство.
В итоге сам фигурант свою вину полностью признал. По решению суда мужчина должен обязательно отработать 280 часов. Приговор пока в законную силу не вступил.
ИСТОЧНИК KP.RU