2019-05-29T14:25:01+03:00
Происшествия

Агрессивный рыбак в Хабаровском крае отработает за оскорбление инспектора рыбнадзора

По приговору суда мужчине вменили 280 часов трудовой повинности
Ольга КИВА
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Агрессивный рыбак в Хабаровском крае отработает за оскорбление инспектора рыбнадзораАгрессивный рыбак в Хабаровском крае отработает за оскорбление инспектора рыбнадзораФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Хабаровском крае осудили рыбака, который попался на незаконной ловле. Однако наказание 34-летнему нарушителю назначили скорее за его поведение. Так, мужчина с приятелем рыбачил на реке Хадя Советско-Гаванского района. При них были надувные лодки и сети. Когда инспекторы подошли с проверкой, а также с целью изъять плавсредство и сети, рыбак начал вести себя агрессивно и оскорбил представителя власти.

Как пояснили в пресс-службе краевой прокуратуры, происшествие случилось в июне 2018 года. Это был период, когда запрещена добыча рыбы на реке Хадя. Также нельзя было использовать на этом водном объекте плавучее средство.

В итоге сам фигурант свою вину полностью признал. По решению суда мужчина должен обязательно отработать 280 часов. Приговор пока в законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU

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