Сельчане в Хабаровском крае украли лодку спасателей, чтобы порыбачить
На скамье подсудимых в Хабаровском крае оказались два жителя поселка Ванино. Фигурантов обвиняли в краже, совершенной группой лиц по предварительному сговору. Из материалов дела следует, что сельчане угнали моторную лодку, которая принадлежала Морской спасательной службе.
- В свое оправдание обвиняемые рассказали, что взяли чужое плавсредство, потому что хотели порыбачить. На лодке нарушители отправились в акваторию морского порта. Происшествие случилось в октябре 2018 года, - рассказали в пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуры.
За свой проступок фигурантам пришлось ответить по закону. Во время судебного разбирательства вину злоумышленников удалось доказать. Одному из них определили наказание в виде условное лишения свободы на срок один год и девять месяцев. Второй фигурант отделался штрафом на сумму 20 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU