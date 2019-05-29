Сельчане в Хабаровском крае украли лодку спасателей, чтобы порыбачить

СЕГОДНЯ 12:13 2019-05-29T12:13:49+03:00

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На скамье подсудимых в Хабаровском крае оказались два жителя поселка Ванино. Фигурантов обвиняли в краже, совершенной группой лиц по предварительному сговору. Из материалов дела следует, что сельчане угнали моторную лодку, которая принадлежала Морской спасательной службе.

- В свое оправдание обвиняемые рассказали, что взяли чужое плавсредство, потому что хотели порыбачить. На лодке нарушители отправились в акваторию морского порта. Происшествие случилось в октябре 2018 года, - рассказали в пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуры.

За свой проступок фигурантам пришлось ответить по закону. Во время судебного разбирательства вину злоумышленников удалось доказать. Одному из них определили наказание в виде условное лишения свободы на срок один год и девять месяцев. Второй фигурант отделался штрафом на сумму 20 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU