2019-05-29T12:13:49+03:00
Происшествия

Сельчане в Хабаровском крае украли лодку спасателей, чтобы порыбачить

Один фигурант получил условный срок, второй отделался штрафом
Ольга КИВА
Поделиться:
Сельчане в Хабаровском крае украли лодку спасателей, чтобы порыбачитьСельчане в Хабаровском крае украли лодку спасателей, чтобы порыбачитьФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

На скамье подсудимых в Хабаровском крае оказались два жителя поселка Ванино. Фигурантов обвиняли в краже, совершенной группой лиц по предварительному сговору. Из материалов дела следует, что сельчане угнали моторную лодку, которая принадлежала Морской спасательной службе.

- В свое оправдание обвиняемые рассказали, что взяли чужое плавсредство, потому что хотели порыбачить. На лодке нарушители отправились в акваторию морского порта. Происшествие случилось в октябре 2018 года, - рассказали в пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуры.

За свой проступок фигурантам пришлось ответить по закону. Во время судебного разбирательства вину злоумышленников удалось доказать. Одному из них определили наказание в виде условное лишения свободы на срок один год и девять месяцев. Второй фигурант отделался штрафом на сумму 20 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Агрессивный рыбак в Хабаровском крае отработает за оскорбление инспектора рыбнадзора
Медали чемпионата по прыжкам на батуте привезли спортсмены Хабаровского края
Жители Хабаровского края выскажутся о нагрузке учителей
С улиц Биробиджана откачивают воду после затяжного дождя
Хитрый хабаровчанин нашел неправильный ключ к собственному счастью
Губернатор Хабаровского края встретился со школьниками перед ЕГЭ
Пропуск вместе с капканами «предъявил» автолюбитель в заповеднике Хабаровского края
В американском городе-побратиме Хабаровска устроят «Русский концерт»
Осужденные в Хабаровском крае увеличили шансы на досрочное освобождение
В полыхавшей ночью мэрии Комсомольска находились люди
Маленькая дочь погибла из-за непотушенной сигареты матери в Хабаровске
Деревянную посуду и пищевую пленку собираются экспортировать из Хабаровского края
Ошибка водителя Камаза чуть не обернулась трагедией в Хабаровске
Комсомольчанин притащил домой снаряд и чуть не взорвал дом
Военную авиацию покажут во всей красе в Хабаровске
«Александр Деев» спустят на воду в Хабаровском крае в конце июля
В Хабаровске открыли обновленный сквер «Барабашевский»