2019-05-29T11:30:25+03:00
Спорт

Медали чемпионата по прыжкам на батуте привезли спортсмены Хабаровского края

Всероссийские соревнования проходили в Краснодаре
Ольга КИВА
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Медали чемпионата по прыжкам на батуте привезли спортсмены Хабаровского края ФОТО: Министерство физической культуры и спорта Хабаровского краяМедали чемпионата по прыжкам на батуте привезли спортсмены Хабаровского края ФОТО: Министерство физической культуры и спорта Хабаровского края
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В Хабаровский край вернулись победителями участники чемпионата России по прыжкам на батуте. Соревнования прошли в Краснодаре. Среди участников, представлявших регион, комсомольчанки Виктория Ходевцева и Алина Кузнецова. Первая победила в синхронных прыжках, вторая завоевала две бронзовые медали - одну в индивидуальных и синхронных прыжках на батуте.

Как отметили в министерстве физической культуры и спорта, среди участников от региона также были молодые спортсмены, в возрасте от 11 до 16 лет, выступавшие на всероссийских соревнованиях «Надежды России-2». Так, с комбинацией высочайшей сложности выступил Лев Бусарев, которому досталась в итоге золотая медаль на двойном мини-трамплине. Он попал в сборную команду России, которая будет участвовать в мировом первенстве по прыжкам на батуте. Анна Епифанова и Полина Луцкая взяли «бронзу» в индивидуальных прыжках на батуте.

В целом спортсмены из хабаровского края показали высокий уровень подготовки, заработали рейтинговые баллы и претендуют на место в сборной команде России на предстоящем чемпионате мира.

ИСТОЧНИК KP.RU

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