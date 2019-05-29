2019-05-29T10:54:39+03:00
Общество

Жители Хабаровского края выскажутся о нагрузке учителей

Опрос проводят в рамках общественного обсуждения поправок в закон «Об образовании»
Ольга КИВА
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Жители Хабаровского края выскажутся о нагрузке учителейЖители Хабаровского края выскажутся о нагрузке учителейФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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Жителей Хабаровского края приглашают поучаствовать в опросе относительно нагрузки учителей. Такую процедуру решили провести в рамках общественного обсуждения поправок в закон «Об образовании в Российской Федерации». В первую очередь организаторов опроса интересует мнение непосредственно работников школ.

- Высказать свое мнение предлагают педагогическим работникам начального общего, основного общего и среднего общего образования. По итогам мониторинга эксперты оценят, насколько высока бюрократическая нагрузка на учителей и насколько эффективны меры, необходимые для снижения уровня этой нагрузки, - прокомментировали в городском управлении образования.

Отметим, что высказать свое мнение можно будет на сайте «Вместе-РФ» до 31 мая 2019 года. Собранную информацию обобщат и направят разработчикам поправок в целях внесения соответствующих корректировок и своевременной подготовки необходимых подзаконных актов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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