2019-05-30T02:29:42+03:00
Общество

Погода в Хабаровске на 30 мая 2019 года: днем до +17, небольшой дождь

На севере региона погода заметно ухудшится
Ольга КИВА
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Погода в Хабаровске на 30 мая 2019 года: днем до +17, небольшой дождьПогода в Хабаровске на 30 мая 2019 года: днем до +17, небольшой дождьФото: Надежда ВЫХОДЦЕВА
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В Биробиджане небольшой дождь. Ветер западный 7-12 метров в секунду. Ночью +7+9. Днем +12+14.

В Хабаровске временами дождь. Ветер юго-восточный 8-13 метров в секунду. Ночью +7+9. Днем +12+14.

В Бикине временами дождь. Ветер юго-восточный 10-15 метров в секунду. Ночью +8+10. Днем +12+14.

В Советской Гавани и Ванино возможен небольшой дождь. Ветер юго-восточный 10-15 метров в секунду. Ночью +5+7. Днем +14+16.

В Комсомольске-на-Амуре небольшой дождь. Ветер юго-восточный 9-14 метров в секунду. Ночью +7+9. Днем +16+18.

В Чегдомыне временами дождь. Ветер северный 8-13 метров в секунду. Ночью +4+6. Днем +11+13.

В Николаевске-на-Амуре дождь. Ветер восточный 13-18 метров в секунду. Ночью +4+6. Днем +8+10.

В Охотске возможен небольшой дождь. Ветер юго-восточный 7-12 метров в секунду. Ночью +2+4. Днем +5+7.

ИСТОЧНИК KP.RU

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