2019-05-30T02:57:44+03:00
Происшествия

Автолюбительница попалась с поддельными правами в Хабаровском крае

Женщина рискует угодить за решетку
Ольга КИВА
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Автолюбительница попалась с поддельными правами в Хабаровском краеАвтолюбительница попалась с поддельными правами в Хабаровском краеФото: Иван ВИСЛОВ
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Жительница Хабаровского края, по всей видимости, очень хотела водить машину и поэтому раздобыла где-то поддельные права. Женщина колесила по дорогам между Комсомольском-на-Амуре и Амурском, когда ее задержали. Целью автоинспекторов было провести обычную проверку документов, однако наметанный глаз стража порядка заприметил следы подделки – водительские права направили на экспертизу.

- Исследование подтвердило, что документ и правда подделка. Теперь 36-летней автолюбительнице придется ответить по закону за использование фиктивных водительских прав. В отношении нее уже возбудили и расследуют уголовное дело за использование заведомо ложного документа, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Если суд признает женщину виновной, то максимально возможным наказанием для нее может быть лишение свободы на срок до полугода. На время расследования подозреваемую отпустили на свободу, предварительно взяв с нее обязательство о явке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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