2019-05-30T03:16:50+03:00
Общество

Отчет губернатора Хабаровского края можно послушать в режиме онлайн

Действующий глава региона расскажет о выполненных и предстоящих задачах
Ольга КИВА
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Отчет губернатора Хабаровского края можно послушать в режиме онлайнОтчет губернатора Хабаровского края можно послушать в режиме онлайнФото: Правительство Хабаровского края
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Сегодня, 30 мая, губернатор Сергей Фургал отчитается перед парламентариями и расскажет о том, какие задачи правительством края уже выполнены, а какие планируют выполнить. Это первое выступление действующего главы региона перед депутатами Законодательной думы.

Как отметили в пресс-службе правительства края, прослушать ежегодный отчет сможет каждый желающий. Для этого на официальном сайте регионального правительства организуют онлайн-трансляцию выступления. Начало мероприятия в 10 часов.

Ожидается, что глава региона отчитается об исполнении «майских» Указов Президента России в регионе, реализации новых мер, направленных на поддержку и развитие медицины, образования, а также о реализации жилищных программ, реконструкции и строительства социальных объектов, планах по строительству и текущему ремонту дорог. Кроме того, Сергей Фургал обозначит основные направления в дальнейшей работе регионального правительства и уделит внимание программе развития Дальнего Востока до 2025 года.

После выступления депутаты смогут задать вопросы главе региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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