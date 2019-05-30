СЕГОДНЯ 04:25 2019-05-30T04:25:28+03:00

Больше трех тысяч мам в Хабаровском крае и ЕАО не платят алименты на детей Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Среди злостных неплательщиков алиментов в Хабаровском крае и ЕАО оказались как мужчины, так и женщины. Разница только в количестве. Так, отцов-неплательщиков в разы раза больше чем матерей-должниц.

- На сегодняшний день среди уклоняющихся от уплаты налогов мужчин в основном контингент в возрасте от 35 до 47 лет. Согласно статистическим данным шесть тысяч 623 от общего числа мужчин-должников по алиментам официально трудоустроены. У трех тысяч 234 человек есть имущества, на которое уже арестовано, - рассказали в пресс-службе УФССП России по Хабаровскому краю и ЕАО.

Среди женщин-неплательщиц в основном особы в возрасте от 30 до 40 лет. На сегодняшний день рассматривают три тысячи 293 исполнительных производства. При этом одна тысяча 212 должниц официально трудоустроены, а имущество 933 женщин-должников по алиментам уже арестовано.

Как показывает практика, самый действенный способ воздействия на должников – это временное ограничение на выезд должника за пределы России. На втором месте по эффективности - временное ограничение на пользование специальным правом, на третьем - аресты имущества.

ИСТОЧНИК KP.RU