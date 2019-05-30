2019-05-30T04:25:28+03:00
Общество

Больше трех тысяч мам в Хабаровском крае и ЕАО не платят алименты на детей

Неплательщиков-отцов еще больше
Ольга КИВА
Поделиться:
Больше трех тысяч мам в Хабаровском крае и ЕАО не платят алименты на детейБольше трех тысяч мам в Хабаровском крае и ЕАО не платят алименты на детейФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Среди злостных неплательщиков алиментов в Хабаровском крае и ЕАО оказались как мужчины, так и женщины. Разница только в количестве. Так, отцов-неплательщиков в разы раза больше чем матерей-должниц.

- На сегодняшний день среди уклоняющихся от уплаты налогов мужчин в основном контингент в возрасте от 35 до 47 лет. Согласно статистическим данным шесть тысяч 623 от общего числа мужчин-должников по алиментам официально трудоустроены. У трех тысяч 234 человек есть имущества, на которое уже арестовано, - рассказали в пресс-службе УФССП России по Хабаровскому краю и ЕАО.

Среди женщин-неплательщиц в основном особы в возрасте от 30 до 40 лет. На сегодняшний день рассматривают три тысячи 293 исполнительных производства. При этом одна тысяча 212 должниц официально трудоустроены, а имущество 933 женщин-должников по алиментам уже арестовано.

Как показывает практика, самый действенный способ воздействия на должников – это временное ограничение на выезд должника за пределы России. На втором месте по эффективности - временное ограничение на пользование специальным правом, на третьем - аресты имущества.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Мужчину обнаружили в горящем доме в Хабаровске
Еще одно разрешение на отлов тигра запросили в Хабаровском крае
Сельчане в Хабаровском крае начали выращивать лес для будущих поколений
В Хабаровске взялись за газопроводы старше 30 лет
Отчет губернатора Хабаровского края можно послушать в режиме онлайн
Автолюбительница попалась с поддельными правами в Хабаровском крае
Погода в Хабаровске на 30 мая 2019 года: днем до +17, небольшой дождь
Агрессивный рыбак в Хабаровском крае отработает за оскорбление инспектора рыбнадзора
Сельчане в Хабаровском крае украли лодку спасателей, чтобы порыбачить
Медали чемпионата по прыжкам на батуте привезли спортсмены Хабаровского края
Жители Хабаровского края выскажутся о нагрузке учителей
С улиц Биробиджана откачивают воду после затяжного дождя
Хитрый хабаровчанин нашел неправильный ключ к собственному счастью
Губернатор Хабаровского края встретился со школьниками перед ЕГЭ
Пропуск вместе с капканами «предъявил» автолюбитель в заповеднике Хабаровского края
В американском городе-побратиме Хабаровска устроят «Русский концерт»
Осужденные в Хабаровском крае увеличили шансы на досрочное освобождение
В полыхавшей ночью мэрии Комсомольска находились люди
Маленькая дочь погибла из-за непотушенной сигареты матери в Хабаровске
Деревянную посуду и пищевую пленку собираются экспортировать из Хабаровского края
Ошибка водителя Камаза чуть не обернулась трагедией в Хабаровске
Комсомольчанин притащил домой снаряд и чуть не взорвал дом
Военную авиацию покажут во всей красе в Хабаровске
«Александр Деев» спустят на воду в Хабаровском крае в конце июля
В Хабаровске открыли обновленный сквер «Барабашевский»