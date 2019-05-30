Сельчане в Хабаровском крае начали выращивать лес для будущих поколений

СЕГОДНЯ 04:57 2019-05-30T04:57:25+03:00

На берегу реки Амгунь уже высадили сосну ель и лиственницу

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Жители села имени Полины Осипенко решили вырастить лес для жизни будущих поколений. Один шаг к реализации этого грандиозного плана уже сделан – на берегу реки Амгунь появились 250 молодых деревьев. Среди них саженцы сосны корейской, ели аянской и лиственницы даурской.

Как сообщили в краевом управлении лесами, в акуции по посадке деревьев участвовали специалисты Кербинских лесхоза и лесничества, односельчане, работники местной администрации, представители СМИ и школьники. Деревья высадили не только вдоль берега реки, но и на детских площадках, в парке, вокруг нового сценического комплекса и стадиона.

Отметим, что саженцы привезли из теплиц и питомников лесхоза. Самые маленькие из посаженных деревьев специально огородили колышками. к слову, этот инвентарь участники акции также приготовили заранее.

ИСТОЧНИК KP.RU