2019-05-30T05:28:36+03:00
Общество

Еще одно разрешение на отлов тигра запросили в Хабаровском крае

Хищник исправно охотится на собак в поселке Мухен
Ольга КИВА
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Еще одно разрешение на отлов тигра запросили в Хабаровском краеЕще одно разрешение на отлов тигра запросили в Хабаровском краеФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Хабаровском крае с 23 по 30 мая тиры и медведи снова хозяйничают на территории людей. Так, в поселках Мухен и Солонцовский в районе имени Лазо жертвами тигра стали две собаки. Оба происшествия случились в один день, 23 мая. Позже полосатый хищник снова появлялся в поселке Мухен, после последней охоты на собаку 28 мая животное решили отловить. Для этого запросили разрешение в Росприроднадзоре.

Как отметили в краевом министерстве природных ресурсов, заходили на территорию людей и гималайских медведи. Сначала косолапый подавил кур на личном подворье в селе Казакевичево Хабаровского района, позже в этом населенном пункте появилась целая медвежья семья. Гималайские медведи не раз наведывались в село Новоильиновка Комсомольского района, еще один косолапый похозяйничал в личном подворье в селе Новокуровка. В последнем случае животное проявило агрессию, поэтому произвели вынужденный отстрел.

Жителям края напоминают о необходимости соблюдать правил поведения в местах обитания диких животных. Также настоятельно рекомендуют придерживаться инструкций при нахождении в местах обитания медведей и амурских тигров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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