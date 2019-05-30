2019-05-30T07:03:42+03:00
Общество

В Хабаровском крае успели спасти краснокнижную рыбу от смерти

Рыбаки успели причинить ущерб государству на 500 тысяч рублей
Ольга КИВА
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В Хабаровском крае успели спасти краснокнижную рыбу от смертиВ Хабаровском крае успели спасти краснокнижную рыбу от смертиФото: Олег ЗОЛОТО
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В Хабаровском крае задержали рыбаков, которые умудрились незаконно выловить краснокнижную рыбу. В общей сложности ущерб от их действий составил 500 тысяч рублей.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю, жители поселка Циммермановка 50 и 57 лет удили рыбу на берегу Амура. При досмотре их лодки полицейские нашли два экземпляра рыб осетровых видов. Задержанные уверяли, что калугу они добыли для собственного употребления. Рыбу выпустили обратно в привычную среду обитания, а в отношении нарушителей возбудили уголовное дело.

На данный момент расследование этого происшествия продолжается. Если вину фигурантов докажут в суде, то в худшем случае они могут лишиться свободы. Максимально возможный тюремный срок три года. На время расследования подозреваемые будут находиться на свободе под обязательством о явке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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