Россельхозбанк объявил финансовые результаты за 1 квартал 2019 года по МСФО

СЕГОДНЯ 06:16 2019-05-30T06:16:37+03:00

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АО «Россельхозбанк» опубликовало промежуточную сокращенную консолидированную финансовую отчетность в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности за 1 квартал 2019 года.

«Обновленная Государственная программа развития сельского хозяйства до 2025 ставит перед отраслью серьезные задачи: обеспечить продовольственную безопасность, повысить добавленную стоимость, обеспечить рост экспорта и инвестиций в основной капитал. Роль Россельхозбанка как главного финансового помощника аграриев в этом процессе существенно важна. Субсидирование процентной ставки остается одним из ключевых инструментов поддержки отрасли. Объем выдач по программе льготного кредитования растет, как и финансирование АПК в целом. Мы продолжим всесторонне содействовать росту отрасли, повышая эффективность вложений в агросектор», отметил первый заместитель председателя правления АО «Россельхозбанк» Кирилл Лёвин.

В отчетном периоде Группа продемонстрировала рост объемов своего бизнеса как в корпоративном и розничном кредитовании, так и в привлечении клиентских средств, способствующем формированию устойчивой диверсифицированной ресурсной базы, а также обеспечила необходимую операционную эффективность и прибыльность.

Кредитный портфель Группы (до вычета резервов) за 1 квартал 2019 года увеличился на 2,8% (+65 млрд рублей) и составил 2,355 трлн рублей. Увеличение произошло за счет прироста кредитного портфеля юридических лиц (включая кредиты, отражаемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток) на 3,4% (+63,2 млрд рублей) до 1,919 трлн рублей по сравнению с началом года. Ссудная задолженность физических лиц на конец отчетного квартала составила 436 млрд рублей.

Размер активов Группы на конец 1 квартала 2019 года составил 3,264 трлн рублей, прирост за 3 месяца на 4,8% (+149,5 млрд рублей).

В течение 1 квартала текущего года депозиты и остатки на счетах клиентов выросли на 216,5 млрд рублей (+8,9%) и составили 2,638 трлн рублей, в том числе средства юридических лиц увеличились на 184,6 млрд рублей (+13,3%) до 1,571 трлн рублей. Депозиты и остатки на счетах физических лиц выросли с начала года на 31,9 млрд рублей (+3,1%) до 1,067 трлн рублей. При этом, остатки на текущих и расчетных счетах клиентов Группы выросли за отчетный период на 8,2%.

Доля клиентских средств в общем объеме привлеченных ресурсов возросла на конец 1 квартала 2019 года до 84,7% по сравнению с 81,7% на конец 2018 года. Соотношение кредитов и депозитов (loan-to-deposit ratio) на 31 марта 2019 года составило 89,3%.

Чистый процентный доход за 3 месяца 2019 год составил 16,7 млрд рублей. Чистый комиссионный доход в 1 квартале 2019 года сохранился на уровне аналогичного периода 2018 года (4,7 млрд рублей). Отношение расходов к чистым операционным доходам до создания резервов (Cost/Income) составило за 1 квартал 2019 года 52,6%.

Чистая прибыль Группы по итогам 1 квартала 2019 года составила 553 млн рублей. На 31 марта 2019 года собственный капитал Группы (по балансу) составил 150,2 млрд рублей.Показатель достаточности капитала Н1.0 на 01.04.2019 (в соответствии с требованиями Банка России) составил 14,7%.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.

ИСТОЧНИК KP.RU