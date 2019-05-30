Дома на улице Судостроителей в Комсомольске снова получат тепло и воду

СЕГОДНЯ 08:29 2019-05-30T08:29:26+03:00

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В Комсомольске-на-Амуре в дома, расположенные на улице Судостроительной, вернут тепло и воду. Ранее жилые постройки отрезали от коммуникаций из-за ошибок в подключении. Предыстория такова, что при строительстве магазина рабочие демонтировали трубы, ведущие к одной из построек.

- В результате проверки выяснилось, что индивидуальный жилой дом, который отрезали от тепло- и водоснабжения, с печным отоплением. Более 30 лет назад собственники некоторых строений провели теплотрассу и водовод от находящегося рядом многоквартирного дома. При этом разрешения и правоустанавливающие документы они не получали. Соответственно, в муниципалитете не было информации об этих инженерных коммуникациях, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

В этом году застройщик решил построить магазин. Получил документы и в ходе работ вынужден был демонтировать мешающие коммуникации, так как по факту они никому не принадлежали. В результате жилые дома 46, 50, 52 оказались без тепло- и водоснабжения. Итогом разбирательства стало принятие в состав муниципальной собственности теплотрассы и водовода и закрепления их за МУП Горводоканал и МУП ППТС. В июне указанные предприятия проведут восстановление холодного и горячего водоснабжения индивидуальных жилых домов 46, 50, 52 по улице Судостроителей.

ИСТОЧНИК KP.RU